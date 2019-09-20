Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 27,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 27,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 27,50
| 27,50
| Beyaz haşhaş
| HTS
| 18,30
| 18,30
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,30
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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