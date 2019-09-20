Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 27,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 27,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 27,50

 27,50
Beyaz haşhaş

 HTS

 18,30

 18,30
Buğday

 HMS

 1,30

 1,30
Arpa

 HMS

 1,10

 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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