Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

59 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 42-91,05 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 42-91,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 42,00

 91,05
Karkas et

 HTS

 34,54

 34,54
Buğday

 HMS

 1,10

 1,20
Arpa

 HMS

 1,00

 1,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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