Afyonkarahisar Ticaret Borsası
59 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 42-91,05 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:28 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 42-91,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 42,00
| 91,05
| Karkas et
| HTS
| 34,54
| 34,54
| Buğday
| HMS
| 1,10
| 1,20
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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