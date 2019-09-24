Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 73,69 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 73,69 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 73,69

 73,69
Karkas et

 HTS

 24,00

 24,00
Buğday

 HMS

 1,20

 1,32
Arpa

 HMS

 1,21

 1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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