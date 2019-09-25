Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 34-42 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:10 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 34-42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 34,00
| 42,00
| Karkas et
| HTS
| 27,00
| 32,00
| Buğday
| HMS
| 1,00
| 1,52
| Arpa
| HMS
| 0,95
| 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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