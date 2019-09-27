Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 30-32 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 30-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 30,00

 32,00
Karkas et

 HTS

 28,00

 32,50
Buğday

 HMS

 1,50

 1,50
Arpa

 HMS

 1,10

 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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