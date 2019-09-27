Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 30-32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:06 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 30-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 30,00
| 32,00
| Karkas et
| HTS
| 28,00
| 32,50
| Buğday
| HMS
| 1,50
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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