Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 35-37,75 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 35-37,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 35,00

 37,75
Mısır

 HTS

 1,23

 1,23
Buğday

 HMS

 1,40

 1,40
Arpa

 HMS

 1,10

 1,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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