Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Selman: İran'ı engellemek için gerekli adımlar atılmazsa petrol fiyatları görülmemiş seviyelere çıkar

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu