Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 31,50 lira, en yüksek 32,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:40 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 31,50 lira, en yüksek 32,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 31,50
| 32,50
| Karkas et
| HTS
| 23,50
| 30,50
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,60
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,25
| Beyaz Haşhaş
| HMS
| 17,00
| 17,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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