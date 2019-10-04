Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 31,50 lira, en yüksek 32,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 31,50 lira, en yüksek 32,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 31,50

 32,50
Karkas et

 HTS

 23,50

 30,50
Buğday

 HMS

 1,20

 1,60
Arpa

 HMS

 1,00

 1,25
Beyaz Haşhaş

 HMS

 17,00

 17,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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