Afyonkarahisar Ticaret Borsası
40 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23,50 - 33,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:24 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23,50 - 33,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 23,50
| 33,50
| Buğday
| HMS
| 1,15
| 1,30
| Arpa
| HMS
| 0,85
| 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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