Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

40 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23,50 - 33,50 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23,50 - 33,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 23,50

 33,50
Buğday

 HMS

 1,15

 1,30
Arpa

 HMS

 0,85

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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