Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
AFYONKARAHİSAR (AA) Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45,73 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:26 Kaynak: AA
AFYONKARAHİSAR (AA) Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45,73 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 45,73
| 45,73
| Karkas et
| HTS
| 19,58
| 25,00
| Buğday
| HMS
| 1,10
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 0,95
| 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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