Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:18 Kaynak: AA
AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 30,00
| 30,00
| Buğday
| HMS
| 1,25
| 1,40
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,15
| Patates
| HMS
| 0,75
| 2,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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