Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 30 liradan satıldı.

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AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 30 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 30,00

 30,00
Buğday

 HMS

 1,25

 1,40
Arpa

 HMS

 1,15

 1,15
Patates

 HMS

 0,75

 2,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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