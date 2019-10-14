Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 27,50
| 29,00
| Buğday
| HMS
| 1,05
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,20
| Yağlık Ayçiçeği
| HMS
| 2,20
| 2,32
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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