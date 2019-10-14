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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 27,50

 29,00
Buğday

 HMS

 1,05

 1,50
Arpa

 HMS

 1,00

 1,20
Yağlık Ayçiçeği

 HMS

 2,20

 2,32
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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