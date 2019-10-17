Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

33 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25 -35 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25 -35 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 25,00

 35,00
Kemiksiz et

 HTS

 34,00

 82,00
Sığır eti

 HTS

 20,00

 24,90
Kırıntı et

 HTS

 15,20

 25,00
Buğday

 HMS

 1,40

 1,50
Arpa

 HMS

 1,20

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımını durdurduğu iddialarına yanıt geldi
Erdoğan'ın Pence'i karşıladığı anların görüntüsü yayınlandı Süleyman Soylu: Asker selamı veren futbolcularımızı soruşturuyorlar, çok paniklemişler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mike Pence arasındaki kritik görüşme başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:18:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]