Afyonkarahisar Ticaret Borsası

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 36,00 liradan satıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi