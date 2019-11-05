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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 37 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 37 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 37,00

 37,00
Kemiksiz et

 HTS

 42,00

 44,00
Buğday

 HMS

 1,35

 1,55
Arpa

 HMS

 1,20

 1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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