Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 37 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 37 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 37,00
| 37,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 42,00
| 44,00
| Buğday
| HMS
| 1,35
| 1,55
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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