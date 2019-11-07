Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 32-33 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 32-33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 32,00

 33,00
Sığır eti

 HTS

 20,37

 21,09
Buğday

 HMS

 1,00

 1,70
Arpa

 HMS

 1,00

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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