Afyonkarahisar Ticaret Borsası
7 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 24,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:44 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 24,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 24,25
| 24,25
| Kırıntı et
| HTS
| 14,00
| 16,00
| Buğday
| HMS
| 1,86
| 1,99
| Arpa
| HMS
| 1,40
| 1,46
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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