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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

7 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31,75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 31,75

 31,75
Kırıntı et

 HTS

 18,00

 28,00
Buğday

 HMS

 1,20

 1,20
Mısır

 HMS

 1,11

 1,11
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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