Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

7 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 15,30-24,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 15,30-24,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 15,30

 24,50
Kırıntı et

 HTS

 11,00

 11,00
Buğday

 HMS

 1,30

 1,60
Arpa

 HMS

 1,15

 1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası
İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:04:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]