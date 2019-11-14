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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 11-32 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 11-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 11,00

 32,00
Beyaz haşhaş

 HTS

 18,60

 18,60
Buğday

 HMS

 1,32

 1,55
Arpa

 HMS

 1,20

 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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