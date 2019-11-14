Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 11-32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 11-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
| 11,00
| 32,00
| Beyaz haşhaş
| HTS
| 18,60
| 18,60
| Buğday
| HMS
| 1,32
| 1,55
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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