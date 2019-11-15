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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

7 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35-75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35-75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 35,00

 75,00
Pastırma

 HTS

 71,00

 90,00
Buğday

 HMS

 1,50

 1,65
Mısır

 HMS

 1,00

 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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