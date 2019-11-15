Afyonkarahisar Ticaret Borsası
7 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35-75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35-75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,00
| 75,00
| Pastırma
| HTS
| 71,00
| 90,00
| Buğday
| HMS
| 1,50
| 1,65
| Mısır
| HMS
| 1,00
| 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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