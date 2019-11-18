Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kuzu eti
| HTS
| 40,00
| 40,00
| Beyaz haşhaş
| HTS
| 17,95
| 18,00
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,95
| Mısır
| HMS
| 1,18
| 1,18
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı Armut ağacı 2 ay ara ile meyve verdi Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı