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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kuzu eti

 HTS

 40,00

 40,00
Beyaz haşhaş

 HTS

 17,95

 18,00
Buğday

 HMS

 1,30

 1,95
Mısır

 HMS

 1,18

 1,18
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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