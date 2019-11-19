Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 20,25-22,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:12 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 20,25-22,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Sığır eti
| HTS
| 20,25
| 22,25
| Kuzu eti
| HTS
| 42,00
| 42,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,50
| Mısır
| HMS
| 1,00
| 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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