Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 20,25-22,25 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı 20,25-22,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Sığır eti

 HTS

 20,25

 22,25
Kuzu eti

 HTS

 42,00

 42,00
Buğday

 HMS

 1,20

 1,50
Mısır

 HMS

 1,00

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2) Fenerbahçe borsada kazandırdı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Hotel Les Ottomans'ın satılacağı haberleri yalanlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:55:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]