Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 32,67 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:52 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 32,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
| 32,67
| 32,67
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,15
| Buğday
| HMS
| 1,10
| 1,25
| Mısır
| HTS
| 1,06
| 1,07
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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