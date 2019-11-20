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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 32,67 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 32,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 32,67

 32,67
Arpa

 HMS

 1,00

 1,15
Buğday

 HMS

 1,10

 1,25
Mısır

 HTS

 1,06

 1,07
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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