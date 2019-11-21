Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39-75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:32 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 39-75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
| 39,00
| 75,00
| Karkas et
| HTS
| 32,00
| 32,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,20
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,15
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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