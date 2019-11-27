Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35-42 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:38 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35-42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,00
| 42,00
| Karkas et
| HTS
| 26,50
| 33,50
| Buğday
| HMS
| 1,05
| 1,60
| Arpa
| HMS
| 0,98
| 0,98
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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