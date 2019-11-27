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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35-42 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35-42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 35,00

 42,00
Karkas et

 HTS

 26,50

 33,50
Buğday

 HMS

 1,05

 1,60
Arpa

 HMS

 0,98

 0,98
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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