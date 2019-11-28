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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 28,71 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 28,71 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Sucuk

 HTS

 28,71

 28,71
Salam

 HTS

 16,68

 16,68
Buğday

 HMS

 1,30

 1,60
Arpa

 HMS

 1,15

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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