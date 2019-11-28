Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 28,71 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:30 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 28,71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Sucuk
| HTS
| 28,71
| 28,71
| Salam
| HTS
| 16,68
| 16,68
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,60
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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