Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 21-24,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:36 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 21-24,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Sığır eti
| HTS
| 21,00
| 24,50
| Kemiksiz et
| HTS
| 39,00
| 58,00
| Buğday
| HMS
| 1,19
| 1,75
| Arpa
| HMS
| 1,16
| 1,60
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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