Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:28 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Dana eti
| HTS
| 31,00
| 32,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,00
| 75,00
| Buğday
| HMS
| 1,25
| 1,65
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,32
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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