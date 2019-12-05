Afyonkarahisar Ticaret Borsası
7 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı 28-33 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı 28-33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
| 28,00
| 33,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 36,00
| 86,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 2,00
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Ceren'in katilinin olaydan bir gün önce Ordu Ticaret Borsası'nın güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı