Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, beyaz haşhaşın kilogramı 19 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, beyaz haşhaşın kilogramı 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Beyaz haşhaş
| HMS
| 19,00
| 19,00
| Sarı haşhaş
| HMS
| 15,00
| 15,00
| Buğday
| HTS
| 1,60
| 1,65
| Arpa
| HMS
| 0,90
| 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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