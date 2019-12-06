Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, beyaz haşhaşın kilogramı 19 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, beyaz haşhaşın kilogramı 19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Beyaz haşhaş

 HMS

 19,00

 19,00
Sarı haşhaş

 HMS

 15,00

 15,00
Buğday

 HTS

 1,60

 1,65
Arpa

 HMS

 0,90

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı, Ehliyet, nüfus kağıdı ve pasaport ile ilgili zam haberlerini yalanladı
Halkbank: "Yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız" Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla duyurdu: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 21:37:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]