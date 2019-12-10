Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,24-32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:18 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,24-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
| 25,24
| 32,00
| Salam
| HTS
| 15,57
| 15,57
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,90
| Arpa
| HMS
| 0,95
| 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika İBB'nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL oldu Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammı için ikinci kez toplandı