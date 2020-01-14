Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 33-42 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 33-42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 33,00 42,00
Karkas et

 HTS

 24,50

 32,50
Buğday

 HMS

 1,30

 1,55
Arpa

 HMS

 1,10

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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