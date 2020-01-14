Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 33-42 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 33-42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
| 33,00
| 42,00
| Karkas et
| HTS
| 24,50
| 32,50
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,55
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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