Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 37,00

 39,00
Karkas et

 HTS

 28,00

 31,25
Buğday

 HMS

 1,70

 1,70
Arpa

 HMS

 1,40

 1,40
Sarı Haşhaş

 HMS

 20,00

 20,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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