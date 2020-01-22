Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 37,00
| 39,00
| Karkas et
| HTS
| 28,00
| 31,25
| Buğday
| HMS
| 1,70
| 1,70
| Arpa
| HMS
| 1,40
| 1,40
| Sarı Haşhaş
| HMS
| 20,00
| 20,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu Son dakika: Kar yağışı için tarih verildi! İBB'den don ve buzlanma uyarısı Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu