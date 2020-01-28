Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 33,00

 42,00
Karkas et

 HTS

 24,00

 33,30
Buğday

 HMS

 1,45

 1,80
Arpa

 HMS

 1,00

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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