Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 33,00
| 42,00
| Karkas et
| HTS
| 24,00
| 33,30
| Buğday
| HMS
| 1,45
| 1,80
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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