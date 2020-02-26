Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 26-31 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 26-31 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 26,00
| 31,00
| Mısır
| HTS
| 1,19
| 1,39
| Buğday
| HMS
| 1,60
| 1,81
| Arpa
| HMS
| 1,40
| 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Son Dakika Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu, bölgenin değerine değer kattı Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira