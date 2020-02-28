Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 28-34 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 28-34 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 28,00
| 34,00
| Kuzu eti
| HTS
| 41,00
| 45,00
| Buğday
| HMS
| 1,65
| 1,70
| Arpa
| HMS
| 1,30
| 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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