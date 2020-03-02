Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 34,5-36 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:46 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 34,5-36 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 34,50
| 36,00
| Kuzu eti
| HTS
| 45,00
| 48,00
| Mısır
| HMS
| 1,23
| 1,23
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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