Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:38 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-35 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 34,00
| 35,00
| Karkas et
| HTS
| 28,50
| 33,00
| Mısır
| HTS
| 1,25
| 1,25
| Soya
| HTS
| 2,46
| 2,82
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