Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-35 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-35 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 34,00

 35,00
Karkas et

 HTS

 28,50

 33,00
Mısır

 HTS

 1,25

 1,25
Soya

 HTS

 2,46

 2,82
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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