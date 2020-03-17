Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 25-36,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:18 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 25-36,20 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 25,00
| 36,20
| Kuzu eti
| HTS
| 48,00
| 48,00
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,40
| Buğday
| HMS
| 1,50
| 1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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