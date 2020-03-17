Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 25-36,20 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 25-36,20 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 25,00

 36,20
Kuzu eti

 HTS

 48,00

 48,00
Arpa

 HMS

 1,00

 1,40
Buğday

 HMS

 1,50

 1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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