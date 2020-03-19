Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 37,00
| 78,00
| Dana eti
| HTS
| 35,82
| 35,82
| Sığır eti
| HTS
| 30,95
| 30,95
| Karkas et
| HTS
| 29,00
| 29,00
| Buğday
| HMS
| 1,50
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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