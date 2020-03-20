Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 34,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 34,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 22,00
| 34,75
| Buğday
| HMS
| 1,32
| 1,90
| Arpa
| HMS
| 1,30
| 1,40
| Mısır
| HMS
| 1,30
| 1,40
| Yumurta
| HTS
| 0,60
| 0,67
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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