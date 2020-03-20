Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 34,75 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 34,75 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 22,00

 34,75
Buğday

 HMS

 1,32

 1,90
Arpa

 HMS

 1,30

 1,40
Mısır

 HMS

 1,30

 1,40
Yumurta

 HTS

 0,60

 0,67
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:10 Kaynak: AA

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