Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35,00 lira, en yüksek 41,00 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35,00 lira, en yüksek 41,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,00
| 41,00
| Karkas et
| HTS
| 25,00
| 34,00
| Buğday
| HMS
| 1,50
| 1,76
| Arpa
| HMS
| 1,30
| 1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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