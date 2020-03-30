Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 34-38 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 34-38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 34,00
| 38,00
| Mısır
| HTS
| 1,25
| 1,25
| Arpa
| HMS
| 1,50
| 1,50
| Buğday
| HMS
| 1,55
| 1,72
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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