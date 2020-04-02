Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 44-47 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 44-47 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 44,00
| 47,00
| Karkas et
| HTS
| 31,00
| 38,50
| Arpa
| HTS
| 1,28
| 1,28
| Buğday
| HTS
| 1,50
| 1,55
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:56 Kaynak: AA
Son Dakika Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi