Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35-83 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35-83 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,00
| 83,00
| Karkas et
| HTS
| 23,25
| 37,50
| Arpa
| HTS
| 1,20
| 1,20
| Buğday
| HTS
| 1,57
| 1,57
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:56 Kaynak: AA
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