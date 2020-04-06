Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 33-46 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 33-46 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 33,00
| 46,00
| Karkas et
| HTS
| 28,00
| 38,00
| Arpa
| HTS
| 1,37
| 1,37
| Kırık buğday
| HTS
| 1,20
| 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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