Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kırıntı etin kilogramı 18-26 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kırıntı etin kilogramı 18-26 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kırıntı et
| HTS
| 18,00
| 26,00
| Kepek
| HTS
| 1,00
| 1,20
| Buğday unu
| HTS
| 2,10
| 2,47
| Kırık buğday
| HTS
| 1,48
| 1,48
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:16 Kaynak: AA
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