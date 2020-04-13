Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 41,50 - 48,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 41,50 - 48,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 41,50
| 48,50
| Karkas et
| HTS
| 25,50
| 36,00
| Arpa
| HTS
| 1,43
| 1,58
| Buğday
| HTS
| 1,78
| 1,78
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:22 Kaynak: AA
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