Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 48 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 48 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 45,00
| 48,00
| Karkas et
| HTS
| 27,00
| 38,00
| Buğday
| HTS
| 1,70
| 1,70
| Arpa
| HTS
| 1,38
| 1,55
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:51 Kaynak: AA
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