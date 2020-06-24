ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 48 liradan satıldı.

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