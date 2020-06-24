Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 48 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 48 liradan satıldı.

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ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 45,00

 48,00
Karkas et

 HTS

 27,00

 38,00
Buğday

 HTS

 1,70

 1,70
Arpa

 HTS

 1,38

 1,55
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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