Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.

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