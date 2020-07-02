Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 40,00
| 98,00
| Karkas et
| HTS
| 28,50
| 41,00
| Buğday
| HTS
| 1,66
| 1,66
| Arpa
| HMS
| 1,36
| 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:29 Kaynak: AA
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